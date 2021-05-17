Киевский плацдарм
Киевский плацдарм
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
ХАМАС у ніч на неділю випустив шквал ракет по Ізраїлю
ХАМАС у ніч на неділю випустив шквал ракет по Ізраїлю
У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса
У Києві пасажир вистрілив у водія автобуса
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
​"Укрпошта" вирішила купити банк
​"Укрпошта" вирішила купити банк
Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку
Державне регулювання цін не поширюється на "преміальне" паливо, - Мінекономрозвитку
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку доби окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових немає.

З початку доби окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Протягом поточної доби, 17 травня, в зоні бойових дій на сході України було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє Штаб ООС.

“З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил”, - йдеться у повідомленні.

Так, неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 травня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також