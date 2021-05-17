З початку доби окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Донбасі

Протягом поточної доби, 17 травня, в зоні бойових дій на сході України було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє Штаб ООС.

“З метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил”, - йдеться у повідомленні.

Так, неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошківське ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 травня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.