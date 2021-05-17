ДБР виявило корупційну схему розмитнення авто із Грузії

Державне бюро розслідувань заявило, що у Києві останні два роки діяла корупційна схема розмитнення автомобілів із Грузії за заниженою вартістю.

Про це повідомляється на сайті ДБР за підсумками обшуків, які відбувалися в приміщенні Київської митниці та на митних постах "Ліски", "Київ — Столичний", "Київ — Західний".

"Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року у зоні діяльності Київської митниці та вищезазначених структурних підрозділах, працівники митниці оформлювали транспортні засоби за заниженою митною вартістю, що призвело до багатомільйонних збитків держбюджету. За грошову винагороду, службові особи штучно зменшували вартість оподаткування, не враховуючи експортні декларації країни відправлення з реальними цінами", - йдеться в повідомленні.

Несплачені митні платежі з кожного транспортного засобу складали від 15 до 120 тис. гривень. За місяць оформлюється близько 300 транспортних засобів.

Під час обшуків було знайдено документи, які підтверджують злочин. Також правоохоронці вилучили витяги електронних баз даних митниці і мобільні телефони ймовірних фігурантів схеми.

Чи повідомляли комусь підозру, не вказано.

Ведеться розслідування за ч. 2 ст. 364 України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.