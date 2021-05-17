Фото: Lb.ua

Під Верховною Радою вранці 17 травня пацієнтські організації провели акцію " Степанов має піти", учасники якої вимагали звільнення міністра охорони здоров'я.

Організатори принесли під парламент понад 400 лампадок і чорних стрічок. Вони символізують померлих від ковіду українців, а щоб відобразити їх реальну кількість стрічок має бути більш ніж у сто раз більше. Про це йдеться на сторінці "Пацієнти України" в Facebook.

Фото: Lb.ua

Представник благодійного фонду "100% життя" у ході мітингу заявив, що за час пандемії МОЗ нібито жодного разу не контактував з волонтерами щодо надання допомоги.

"Ми хочемо, щоб були відкриті кримінальні провадження і він не відпочивав після свого міністерства", – заявив волонтер.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Станом на сьогодні кількість загиблих від ковіду в Україні вже перевищила 48 000.

Нагадаємо, що питання відставки голови МОЗ укотре постало на тлі не вельми швидкої вакцинації українців від коронавірусу. Про ініціювання його звільнення говорили майже в усіх політсилах. У квітні в парламенті почали збирати підписи за постанову про скликання позачергової сесії для розгляду цього питання. У травні набралася необхідна кількість підписів.

Завтра депутати Верховної Ради розглянуть питання звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Новим очільником МОЗ може стати заступник міністра - головний санлікар України Віктор Ляшко.

Сам Степанов заперечив інформацію про те, що він написав заяву про відставку та нагадав, що для його звільнення має набратися необхідна кількість голосіву Верховній Раді.