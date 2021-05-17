Під час локдауну в метро Києва зареєстрували 26 кримінальних проваджень

Під час дії локдауну в метро Києва зареєстрували 26 кримінальних проваджень, більшість з яких пов'язаних з обігом наркотиків. Про це правоохоронці відповіли на запит LB.ua
Під час локдауну зареєстрували:
- 11 проваджень щодо обігу наркотиків
- п'ять крадіжок, з яких розкрита одна
- два провадження щодо поводження з холодною та вогнепальною зброєю – усі розкриті
- одне провадження за фактом підробки документів – розкрите
- одне шахрайство
- один факт легких тілесних ушкоджень
- одне зловживання службовим становищем,
- чотири провадження надійшло з Київської прокуратури: два щодо самовільного зайняття ділянки та будівництва і два щодо привласення майна зловживаючи службовим становищем.
Щодо нерозкритих кримінальних проваджень триває досудове розслідування.
Нагадаємо, локдаун зі спецперепустками до Київського метро було запроваджено з 5 квітня по 1 травня 2021 року. Після введення обмежень ділки почали підробляти перепустки і продавати їх в Інтернеті.