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Під час локдауну в метро Києва зареєстрували 26 кримінальних проваджень

Більшість з них пов'язана з обігом наркотиків. 

Під час дії локдауну в метро Києва зареєстрували 26 кримінальних проваджень, більшість з яких пов'язаних з обігом наркотиків. Про це правоохоронці відповіли на запит LB.ua

Під час локдауну зареєстрували:

  • 11 проваджень щодо обігу наркотиків
  • п'ять крадіжок, з яких розкрита одна
  • два провадження щодо поводження з холодною та вогнепальною зброєю – усі розкриті
  • одне провадження за фактом підробки документів – розкрите
  • одне шахрайство
  • один факт легких тілесних ушкоджень
  • одне зловживання службовим становищем, 
  • чотири провадження надійшло з Київської прокуратури: два щодо самовільного зайняття ділянки та будівництва і два щодо привласення майна зловживаючи службовим становищем.

Щодо нерозкритих кримінальних проваджень триває досудове розслідування.

Нагадаємо, локдаун зі спецперепустками до Київського метро було запроваджено з 5 квітня по 1 травня 2021 року. Після введення обмежень ділки почали підробляти перепустки і продавати їх в Інтернеті. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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