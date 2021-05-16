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На Донеччині поліція посилює заходи безпеки

Увагу сконцентровано на недопущенні дестабілізації ситуації в населених пунктах прифронтового регіону.

На Донеччині поліція посилює заходи безпеки

У Донецькій області патрулі Національна гвардія та Національна поліція України посилюють заходи безпеки.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Основні завдання правоохоронців на період курортного сезону залишаються незмінними – протидія вуличній злочинності та миттєве реагування на всі повідомлення громадян”, – йдеться у повідомленні.

Також увагу правоохоронців сконцентровано на недопущенні дестабілізації оперативної обстановки в населених пунктах прифронтового регіону, вилученні з незаконного обігу зброї, боєприпасів та наркотичних речовин та виявленні розшукуваних осіб.

Загалом у вихідні дні на Донеччині охорону правопорядку забезпечуватимуть понад 600 військовослужбовців Нацгвардії та працівників поліції у складі піших та автопатрулів. Допомогу гвардійцям та поліцейським також надаватимуть представники громадських формувань.

Нагадаємо, затверджено заходи щодо запобігання лісовим пожежам у Луганській та Донецькій областях.

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