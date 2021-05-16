У Запорізькій області п’яний водій спричинив смертельну ДТП

У Бердянському районі Запорізької області через п’яного водія загинула жінка, ще 6 осіб травмувалися.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“15 травня о 18:02 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась на трасі M-14 неподалік с. Нововасилівка”, – йдеться

Працівники ДСНС встановили, що сталося зіткнення між легковим автомобілем “LADA Kalina” та мікроавтобусом “Mercedes-Benz Vito”.

Пасажирка мікроавтобуса загинула, 6 осіб травмувалися, ще 4 особи від госпіталізації відмовились.

Усіх постраждалих доставили до лікарні м. Бердянськ.

Встановлено, що 31-річний водій легковика, не надавши переваги в русі, скоїв зіткнення з маршрутним авто, повідомили в обласній поліції. За результатами медичної експертизи він знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, 1 травня У Києві п’яний водій "Infiniti" влетів в електроопору, загинула 18-річна пасажирка.