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На Хмельниччині фура зіткнулася з вантажним бусом та легковиком: 4 загиблих

Ще одна особа травмована.

У Хмельницькій області сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Вогонь забрав життя чотирьох осіб, одна людина травмована.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Повідомлення про аварію до Служби порятунку надійшло 15 травня о 07:10.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля “DAF” з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом “Мерседес Спринтер” та легковим автомобілем “Опель Комбо”. Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши інші авто, зазначили в обласній поліції.

В результаті зіткнення усі транспортні засоби зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла приступити до огляду місця події.

У результаті автопригоди загинуло чотири людини, одна травмована.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водій вантажного автомобіля затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 9 травня у Рівненській області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter та Audi, загинуло двоє людей, з них одна дитина.

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