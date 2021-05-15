Українські науковці отримали відзнаки від президента

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаки лауреатам Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Серед відзначених науковців є автори наукових робіт у сфері оборони, космосу та медицини.

Указами Глави держави присуджено 14 премій. Зокрема, відзнаки отримали роботи, які становлять державну таємницю.

Фото: пресслужба ОПУ

Глава держави привітав їх з Днем науки, який цьогоріч в Україні відзначають 15 травня. Він наголосив, що винаходи науковців важливі як для сучасників, так і для майбутніх поколінь українців, бо приносять користь та служать українському народові.

“На сході України триває війна з агресором, тому всі ваші наукові винаходи та відкриття – це не лише ваші особисті здобутки й ваш творчий шлях, це ще й значний внесок у зміцнення національної безпеки й оборони нашої країни. Сьогодні це має велике значення”, – наголосив Володимир Зеленський.

Фото: пресслужба ОПУ

Зеленський зауважив, що відповідно до підписаного ним закону з наступного року Державна премія в галузі науки і техніки буде перейменована на Національну премію України імені Бориса Патона.

“Можна сказати, що ви – останні представники вітчизняної науки, хто отримає державну премію з такою назвою. Але, знаючи вашу наполегливість та жагу до наукових відкриттів, впевнений, що це точно не остання ваша державна відзнака за ваші здобутки”, – додав він.

Зазначимо, розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2020 рік – 300 тис. грн кожна.

Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила в першому читанні проєкт закону щодо активізації дільності наукових парків.