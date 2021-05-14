Зеленський доручив провести повний аудит земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

"В цілому мова про майже 400 гектарах заповідної землі і більше 100 державних будівель і дач".

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони порушувалося питання державних земель та будинків у Конча-Заспі і Пущі-Водиці, а також осіб, у користуванні яких вони знаходяться.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Сьогодні ми торкнулися важливого питання. Це - державні землі і будинки в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, а також особи, в користуванні яких вони знаходяться. В цілому мова про майже 400 гектарах заповідної землі і більше 100 державних будівель і дач", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що у 2014 році було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання.

Президент наголосив, що це "на перший погляд виглядає непогано".

"Але насправді це легалізувало право перебування на цих землях і резиденціях за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб. Це - колишні судді, прокурори, митники, податківці....", - сказав Зеленський.

Зокрема, за його словами, це ексміністри Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова, ексгенпрокурор Святослав Піскун, колишній віце-прем'єр Геннадій Зубко і директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року журналісти Bihus.info провели розслідування, у якому заявили, що колишні керівники митних органів України за невеликі гроші орендують державні дачі в елітному київському районі Конча-Заспа.

У 2000 році Київська міськрада безкоштовно передала Державній митній службі 15 гектарів у Кончі-Заспі. Зараз ця ділянку коштує близько 300 млн гривень. На цій землі мали побудувати базу відпочинку і реабілітаційний центр. Замість цього там з'явилося 28 дач, після чого митна профспілка передала будинки в оренду керівництву митниці.