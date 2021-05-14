За ініціативи "УДАРу" Київрада направила звернення в уряд та Раду щодо ухвалення закону про тероборону

Київрада звернулась до Кабміну і парламенту щодо об’єднання зусиль у розробці законопроєкту, який врегулює питання функціонування ефективної системи територіальної оборони. Рішення підтримали 77 депутатів, повідомляє офіційний сайт КМДА. Звернення розроблене за ініціативи "УДАРу" та подане лідером партії Віталієм Кличком.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що законопроєкт має бути розроблений та ухвалений в стислі терміни.

"Ще у 2015 році Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні було передбачено розроблення та ухвалення закону «Про територіальну оборону України». Але в державі, яка 8-ий рік протистоїть збройній агресії, досі немає закону, який би детально врегулював питання територіальної оборони України. Враховуючи те, що сьогодні Росія тримає біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року, вкрай необхідним є ухвалення в стислі терміни сучасного закону про основи територіальної оборони України", - підкреслив лідер "Удару".

Він зазначив, що відсутність узгодженої позиції органів державної влади призвела до того, що таке гостре питання досі залишається не врегульованим на рівні профільного закону.

"Саме тому Київська міська рада звертається до Кабінету Міністрів України, як вищого органу в системі органів виконавчої влади, та до Верховної Ради України з вимогою об’єднати зусилля розробників законопроєктів та забезпечити ухвалення в стислі терміни закону, що врегулює питання функціонування сучасної та ефективної системи територіальної оборони", - додав Кличко.

Він зазначив, що відповідний закон має: