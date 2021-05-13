Київрада проголосувала за передачу скверу Небесної сотні в комунальну власність

Київська міська рада на засіданні у четвер, 13 травня, ухвалила рішення про ініціювання передачі із державної в комунальну власність земельної ділянки під сквером Небесної сотні. Це потрібно для передачі ділянки в постійне користування КО "Київзеленбуду".

Про це повідомляється на сайті Київміськради.

Земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:013:0021 площею 0,2549 га знаходиться в центрі міста на вулиці Михайлівська, 24-26 та площі Михайлівська.

Рішення зобов'язує Київську міську державну адміністрацію вжити заходів щодо передачі земельної ділянки в комунальну власність та розробити відповідний проєкт землеустрою, який заборонятиме капітальну забудову.

"Київзеленбуд" своєю чергою повинен буде розробити проєкт реконструкції та облаштування скверу на цій ділянці та сусідній з нею.

Нагадаємо, сквер Небесної Сотні облаштували на пустирі в 2014 році зусиллями і за кошти київських активістів і місцевих жителів. 24 вересня 2015 року частині цієї території було надано офіційний статус скверу. На стіні будинку, який розташований біля скверу, влітку 2015 року намалювали графіті з портретом Сергія Нігояна, першого з Небесної Сотні.

Земля під сквером розділена на кілька ділянок. Ділянка площею 0,2549 га, за яку проголосувала Київрада, колись належала ТОВ "Грін Плаза" і має цільове призначення "під забудову". З серпня 2017 року за рішенням Верховного суду земля скверу Небесної сотні знаходиться в державній власності.