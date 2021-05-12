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Медведчук заявив, що ознайомився з підозрою і хотів потрапити на прийом до Венедіктової

За словами адвоката, судове засідання, швидше за все, буде завтра.

Медведчук заявив, що ознайомився з підозрою і хотів потрапити на прийом до Венедіктової
Фото: hvylya.net

Голова Політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук ознайомився з підозрою, пред'явленою йому генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

Про це він заявив журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я ознайомився і взяв копію... Підозра надіслано поштою до секретаріату Верховної Ради і за домашньою адресою... Ні в одному, ні в іншому місці цього підозри не було", - сказав Медведчук після відвідування Офісу генерального прокурора в середу.

Адвокат Богдан Коваль уточнив, що підозра пред'явлена за ст.111 і ст. 438 Кримінального кодексу (держзрада і порушення звичаїв війни). За його словами, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу, швидше за все, буде вже в четвер.

Крім того, видання "Цензор.Нет" повідомило, що Медведчук хотів потрапити в кабінет Венедіктової, але його не пустили, оскільки у генпрокурора - "дзвінок".

Відповідне відео було опубліковане в соцмережах. На ньому видно, як починався візит депутатів ОПЗЖ до генпрокурорки. Медведчука супроводжували депутати Ілля Ківа і Вадим Рабінович. Секретар запропонував їм пройти до першого заступника генпрокурора.

Чи потрапив Медведчук на прийом до Венедіктової, невідомо.

Нагадаємо, 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри Козаку та Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів. Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає.

У той же день голова СБУ Іван Баканов заявив, що нардеп Козак зараз перебуває у Росії, а Медведчук - в Україні.

Сьогодні, 12 травня, Медведчук прийшов до Генпрокуратури.

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