Кличко запропонував місцевим лідерам об’єднуватись на базі "Удару"

Лідер партії «Удар» Віталій Кличко запропонував платформу для місцевих лідерів, громадського сектору і експертів для боротьби із викликами, які стоять перед Україною. Відповідне відеозвернення до лідерів на місцях, мерів, голів ОТГ, місцевих депутатів та усіх громадян він виклав на своїй сторінці. Він переконаний, консолідувати зусилля потрібно зараз, а не напередодні виборів.

«Багато з нас звикли до того, що перед кожними виборами нас закликають об’єднуватися та рятувати країну. Але об’єднуватися треба не коли вибори, а коли тяжко людям. Коли тяжко країні. Коронавірус, армія агресора, корупція та непрофесіоналізм чиновників не чекають виборів – вони вбивають, руйнують та роблять українців біднішими щодня», - заявив Кличко.

Він закликав до консолідації зусиль усіх небайдужих людей.

«Я пропоную, щоб партія «Удар» стала платформою для об’єднання всіх професійних та патріотичних українців – лідерів на місцях, громадських активістів, експертів та просто небайдужих людей. Разом ми зможемо більше», - наголосив Кличко

Кличко також окремо звернувся до місцевих лідерів, адже вони найкраще розуміють проблеми людей.

«Ви краще всіх відчуваєте проблеми людей на місцях та самотужки вирішуєте їх. Ви знаєте, як наводити порядок і творити зміни. На вас тримається держава. Час консолідувати наші зусилля на національному рівні. Маємо спільно захищати інтереси громадян, пропонувати більш ефективні рішення, допомагати владі почути людей і вирішувати їхні проблеми. Не під час виборів, а зараз. Не коли вигідно комусь, а коли треба країні», - підсумував лідер партії «Удар».