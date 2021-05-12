​Зеленський призначив нового керівника Деснянського району Києва

Посаду отримав колишній кандидат у мери Броварів від "Слуги народу".

Президент Володимир Зеленський призначив головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитра Ратнікова.

Про це йдеться в розпорядженні №482/2021-рп на сайті президента.

Він замінив Давида Шатірішвілі, який помер влітку 2020 року через місяць після призначення.

В останні місяці Деснянську РДА очолювала у статусі в.о. Ірина Алєксєєнко.

34-річний Дмитро Ратніков на місцевих виборах у 2020 році балотувався у мери Броварів від партії "Слуги народу". Зайняв третє місце з результатом 9,89% голосів.

Перед тим працював у структурі Міністерства закордонних справ на посадах посла з особливих доручень, радника-посланника посольства України в Російській Федерації, повноважного представника України в комісії при Економічній раді СНД.