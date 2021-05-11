Зеленський підписав закон щодо спрощення заочного засудження

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує процедуру заочного засудження. Насамперед він стосуватиметься підозрюваних у злочинах проти учасників Революції Гідності осіб, які втекли з України.

Про повідомляє пресслужба голови держави.

Відповідний законопроєкт “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування” № 1422-ІХ Верховна Рада ухвалила 27 квітня. Документ підтримали 258 нардепів.

“Цей документ покликаний забезпечити невідворотність покарання громадян, які вчинили кримінальне правопорушення та переховуються від слідства в інших країнах або на тимчасово окупованих територіях України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з українським законодавством, щоб почати щодо втікача спеціальне досудове розслідування чи спеціальне судове провадження, його мають оголосити в міжнародний розшук. Але Інтерпол іноді відмовляє Україні в оголошенні у міжнародний розшук певних осіб, мотивуючи такі свої рішення наявністю ознак політичного переслідування. Суди зі свого боку пов’язують оголошення у міжнародний розшук з моментом виставлення Інтерполом «червоної картки» та, як наслідок, відмовляють у задоволенні клопотань про спеціальне досудове розслідування.

Підписаний закон розширює підстави для здійснення спеціального досудового розслідування. Крім оголошення підозрюваного в міжнародний розшук такою підставою тепер може стати безпідставне ухилення підозрюваним від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, а також його перебування на території держави-агресора або на тимчасово окупованих територіях України.

Слідчий суддя отримує можливість заочно заарештувати такого підозрюваного.

Документ також визначає перелік статей Кримінального кодексу України, за якими може здійснюватися спеціальне досудове розслідування. Судовий розгляд щодо обвинувачених у таких кримінальних провадженнях може здійснюватися за їхньої відсутності (in absentia). Винятком є неповнолітні, які переховуються від слідства на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора або оголошені в міжнародний розшук.

Також закон запроваджує обов’язкову публікацію в загальнодержавних ЗМІ та на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора відомостей щодо підозрюваних, стосовно яких розпочато спеціальне досудове розслідування, не пізніше 24 годин після отримання відповідної ухвали суду.

Якщо після початку спеціального судового провадження обвинувачений з'явився або був доставлений до суду, з цього моменту судовий розгляд продовжується за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, у першому читанні цей документ підтримали 17 лютого цього року.