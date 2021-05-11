У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
У Росії знайшли живим зниклого ексочільника лікарні, де перебував Навальний після отруєння
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Захист неба України. Як посилити армійську авіацію
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
Нідерланди подають проти Росії позов до ЄСПЛ за збитий літак рейсу MH17
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
РНБО нарахувала в Україні 13 олігархів
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
На Київщині затримали сімох членів банди, яка викрадала і катувала людей
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
Палестина випустила сотні ракет по Ізраїлю
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
У російській школі трапилася стрілянина, жертвами стали учні та вчитель (оновлено)
ГоловнаПраво

Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів у громадах на лінії зіткнення, – ОПОРА

Мова йде про вибори 25 жовтня 2020 року. 

Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів у громадах на лінії зіткнення, – ОПОРА
Фото: Тарас Лівий

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів у 18 громадах у Донецькій та Луганській областях, розташованих на лінії зіткнення. 

Про це з посиланням на декілька джерел повідомляє у Facebook мережа ОПОРА. Мова йде про перші вибори депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, які мали відбутися 25 жовтня 2020 року.

Повний текст судового рішення, ухваленого 11 травня, очікується через п'ять днів. 

Влітку ЦВК за результатами висновків військово-цивільних адміністрацій областей ухвалила постанову про неможливість проведення виборів через загрози, викликані війною. 

Аналогічне рішення щодо цих громад було ухвалено і щодо проведення виборів у березні цього року. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також