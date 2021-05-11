Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів у громадах на лінії зіткнення, – ОПОРА

Мова йде про вибори 25 жовтня 2020 року.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів у 18 громадах у Донецькій та Луганській областях, розташованих на лінії зіткнення.

Про це з посиланням на декілька джерел повідомляє у Facebook мережа ОПОРА. Мова йде про перші вибори депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, які мали відбутися 25 жовтня 2020 року.

Повний текст судового рішення, ухваленого 11 травня, очікується через п'ять днів.

Влітку ЦВК за результатами висновків військово-цивільних адміністрацій областей ухвалила постанову про неможливість проведення виборів через загрози, викликані війною.

Аналогічне рішення щодо цих громад було ухвалено і щодо проведення виборів у березні цього року.