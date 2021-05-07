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Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела

Грень оскаржив право його звільнення у ОАСК. 

Центрвиборчком вніс президенту подання про звільнення члена ЦВК Греня, - джерела
Фото: facebook/ЦВК

Центральна виборча комісія внесла подання Президенту України Володимиру Зеленському про звільнення члена ЦВК Віталія Греня. Про це LB.ua стало відомо власних джерел у Центрвиборчкомі. 

Як зазначають співрозмовники LB.ua, звільнення Греня обумовлено тим, що він не позбувся однієї зі своїх фірм під час виконання обов’язків члена ЦВК. 

“З цього приводу є ухвала суду. Навіть апеляція пройшла - рішення першої інстанції залишено в силі. Тепер, відповідно до закону, має бути подання подання Голови ЦВК на Президента з подальшим звільненням пана Греня з посади члена ЦВК”, - зазначає співрозмовник LB.ua. За ст.30 про “Центральну виборчу комісію”, за наявності підстав, Президент України у 30-денний термін вносить до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена Комісії.

За даними LB.ua, подання Зеленському вніс заступник голови ЦВК Віталій Плукар через відсутність Ігоря Діденка, який знаходиться у відпустці. 

Окрім того, вчора, 6 травня, стало відомо, що Віталій Грень подав позов до Окружного адміністративного суду Києва с вимогою заборонити голові Центральної виборчої комісії чи його заступнику вносити президентові України подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення його з посади члена ЦВК.

“Наразі суд вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову”, - повідомили в пресслужбі ОАСК.

Нагадаємо, новий склад ЦВК був призначений у жовтні 2019 року. Віталій Грень, що був юристом і членом політичної ради партії "Укроп", пройшов у Центрвиборчком за квотою “Слуги народу”. 

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