Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
ГоловнаПолітика

​Facebook видалив знайдену журналістами ботоферму влади і сотні акаунтів, пов'язаних із Деркачем

Під ніж пішли близько тисячі сторінок, груп і облікових записів. 

​Facebook видалив знайдену журналістами ботоферму влади і сотні акаунтів, пов'язаних із Деркачем
Фото: Телеканал 24

Соціальна мережа Facebook видалив знайдену журналістами "Букв" ботоферму влади і сотні акаунтів, пов'язаних із депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем.

Про це повідомляється у звіті компанії.

15 лютого "Букви" опублікувало матеріал "Як ботоферми влади підтримують Зеленського та знищують його опонентів". Журналісти виявили і проаналізували щонайменше 20 сторінок і понад 100 фейкових акаунтів у фейсбуці. Усі сторінки ведуться за однаковим принципом: з певною періодичністю там з’являється контент із різних ЗМІ, котрий спрямований на підтримку чинної влади і боротьбу з її політичними опонентами.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук пізніше назвала розслідування сайту, "який, кажуть, належить ексдепутатові від партії Порошенка" вищим ступенем фарисейства.

Втім, Facebook вирішив провести власне розслідування, за підсумками якого видалив за скоординовану неавтентичну поведінку 105 акаунтів, 24 сторінки та на додачу ще 5 облікових записів у Instagram. Серед них - такі сторінки, як "Про головне", "Політична божевільня", "Геть політику".

Лише на рекламу цієї ботоферми особи, пов'язані зі Слугою народу витратили близько 210 тисяч доларів.

Приклад контенту, який публікувався ботофермою &quot;Слуги народу&quot;
Приклад контенту, який публікувався ботофермою "Слуги народу"

Ще більше грошей витратили на ботоферму, що пов'язана із Андрієм Деркачем, Петром Журавлем та сайтом "Бегемот Медіа". Вона складалася з 477 фейсбук-акаунтів, 363 сторінок, 35 груп і 29 облікових записів у Instagram. На їх рекламу витратили 496 тисяч доларів (в тому числі у російських рублях).

Ці акаунти також просували контент, сприятливий для колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, голови депутатської групи "Довіра" Олега Кулініча та інших політичних суб'єктів.

Приклад контенту, який публікувався ботофермою Деркача
Приклад контенту, який публікувався ботофермою Деркача

Нагадаємо, що у Facebook постійно працюють над виявленням і припиненням скоординованої активності, оскільки соцмережа не хоче, щоб її використовували для маніпулювання людьми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також