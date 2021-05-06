Центр Разумкова оприлюднив свіжі партійні рейтинги: попереду "Слуга народу" та "ЄС"

У парламент також пройшли б "Батьківщина" та ОПЗЖ

Чотири українські партії упевнено подолали б 5%-ий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом. Ще кілька партій мають підтримку трохи вищу чи трохи нижчу від нього.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова у кінці квітня.

Найвищий рейтинг серед українських політичних сил зберігає правляча партія "Слуга народу". За неї б проголосували 28,2% респондентів (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

Проєвропейська партія "Євросолідарність" набрала б 18,3%, а проросійська "ОПЗЖ" - 15,0%. Трохи відстає від них партія "Батьківщина" - 10,8%.

Мали б шанси на потрапляння в Раду також "Сила і честь" (6,4%), "Українська стратегія Гройсмана" (3,0%) і, можливо, "Голос" (2,7%).

Решта партій набирають 2,5% або менше.

Дослідження проводилося з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що 5 травня було опубліковано схоже опитування Київського міжнародного інститут соціології. Воно показало, що рейтинг "Слуги народу" - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, а "ОПЗЖ" - 12,2%.

Попереднє, березневе опитування Центру Разумкова свідчило, що за "Слугу народу" тоді проголосували б 26,5%, за "ЄС" - 20,1%, за ОПЗЖ - 17,9%, за "Батьківщину" - 9,4%, за "Силу і честь" - 5,2%.