Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ГоловнаПолітика

Центр Разумкова оприлюднив свіжі партійні рейтинги: попереду "Слуга народу" та "ЄС"

У парламент також пройшли б "Батьківщина" та ОПЗЖ

Чотири українські партії упевнено подолали б 5%-ий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом. Ще кілька партій мають підтримку трохи вищу чи трохи нижчу від нього.

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова у кінці квітня.

Найвищий рейтинг серед українських політичних сил зберігає правляча партія "Слуга народу". За неї б проголосували 28,2% респондентів (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

Проєвропейська партія "Євросолідарність" набрала б 18,3%, а проросійська "ОПЗЖ" - 15,0%. Трохи відстає від них партія "Батьківщина" - 10,8%.

Мали б шанси на потрапляння в Раду також "Сила і честь" (6,4%), "Українська стратегія Гройсмана" (3,0%) і, можливо, "Голос" (2,7%).

Решта партій набирають 2,5% або менше.

Дослідження проводилося з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що 5 травня було опубліковано схоже опитування Київського міжнародного інститут соціології. Воно показало, що рейтинг "Слуги народу" - 21,3%, "ЄС" - 17,7%, а "ОПЗЖ" - 12,2%.

Попереднє, березневе опитування Центру Разумкова свідчило, що за "Слугу народу" тоді проголосували б 26,5%, за "ЄС" - 20,1%, за ОПЗЖ - 17,9%, за "Батьківщину" - 9,4%, за "Силу і честь" - 5,2%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також