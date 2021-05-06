Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Фото: "ЄС" Петро Порошенко та Ентоні Блінкен

Зістріч відбулася у межах перемовин делегації з главами парламентських фракцій. Вона тривала більше години, повідомили у пресслужбі "ЄС".

"Зустріч була дуже конструктивна і символічна. Тому що коли Україну відвідує серед перших країн одна з найвищих посадових осіб США – це символ важливості України для США", – переконаний Порошенко.

Він додав, що Блінкен і Нуланд зауважили необхідність концентрації зусиль на проведенні і захисті реформ.

"Бо є дуже неприйнятним, коли руйнуються реформи, які були зроблені в тому числі і, як сказав Ентоні Блінкен, за його участю у 2014, 2015, 2016 роках нашою командою", – зазначив Петро Порошенко.

Він, зокрема, уточнив, що йдеться про реформу корпоративного управління, про реформи, які стосуються незалежності антикорупційної інфраструктури, йдеться про верховенство права і де-факто підміну юридичної структури певними волюнтаристськими рішеннями.

"І Державний Секретар, і Вікторія Нуланд дуже глибоко розбираються у всіх проблемах України. І ми отримали потужну підтримку, потужний меседж про те, що реформи мають бути захищені і продовжені", – наголошує Порошенко.

Він повідомив, що американські партнери відзначають дві найбільших проблеми в Україні. "Перша проблема – це захист суверенітету територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І був дуже позитивний меседж, що всі політичні сили зараз задекларували, що це найвищий топовий пріоритет – захист українського суверенітету і відсіч російській агресії. Я передав Державному Секретарю non-paper і виклав абсолютно чітку позицію щодо розвитку нашої співпраці. Вона включає і необхідність отримання Плану дій щодо членства в НАТО, і підтримки України в позиціях переговорів по вступу в НАТО і ЄС", – говорить Порошенко.

"Там передбачені дуже конкретні прохання про допомогу нам в протидії коронавірусу, починаючи від остачання обладнання і завершуючи постачанням вакцин. Поділитися досвідом, який мають США в тому числі щодо організації логістики у протидії. Презентував наш антиковідний план. І ми домовилися про те що будуть надані відповідні визначені особи для проведення цієї координації", – зазначив Порошенко.

Він додав, що із делегацією обговорили активізацію нормандського формату.

"Призначення спеціального представник США для відсічі російській агресії і координації дій з ЄС. Підкреслили важливість співпраці з МВФ. На сьогоднішній день вона зруйнована. Тому що багато обіцянок, які давала влада, не були виконані. Зруйновано головне, що ми мали протягом п’яти років нашої каденції – це довіра. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб довіра до України була відновлена", – зауважив Петро Порошенко.

"Я також подякував Сполученим Штатам за ту увагу, яку вони приділяють підтримці Православної Церкви України. Я знаю, що сьогодні відбудеться коротка зустріч пана Державного Секретаря з предстоятелем Православної Церкви України Його Блаженством Епіфанієм. І ця позиція також є дуже символічною", – переконаний Порошенко.

Він повідомив, що американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи ПриватБанку. "Ми почули від пана Блінкена про важливість доведення до кінця тих антикорупційних справ, які на сьогоднішній день не рухаються. В тому числі маємо на увазі Приват та інші позиції, які є також символічними для України", – говорить Порошенко.

Він зазначив, що перелік питань, які обговорили під час зустрічі, свідчить – американська делегація це друзі України, які дуже добре володіють ситуацією.

"Вони, можливо, є одними з найкращих в світі експертів. Я дуже добре пам’ятаю, яку величезну допомогу ми отримували від Ентоні Блінкена в 2014-2017 роках. Він є де-факто, я можу зараз розкрити цю таємницю, співавтором великої кількості реформ, в тому числі тих, які світом визнані одними з найбільш успішних. І на сьогоднішній день не треба нічого пояснювати. Абсолютно чітка позиція, що нам треба переходити від розмов, від «солодких співів», від відосиків, до реальної конкретної роботи в парламенті, в уряді. Тому що ситуація, яка відбулася з порушенням закону при втручанні уряду в діяльність Наглядової ради НАК «Нафтогазу, абсолютно брутальне порушення процедури при здійсненні кадрових призначень, позиція атаки на антикорупційні органи і багато-багато інших проблем, на сьогоднішній день точно не сприяють розвитку співпраці між Україною та США", – застерігає Петро Порошенко.

Нагадаємо, американська делегація прибула до України пізно увечері 5 травня. Офіційні зустрічі заплановані на сьогодні. Зокрема, Блінкен і Нуланд матимуть перемовини з президентом та главою МЗС, а також Епіфанієм.