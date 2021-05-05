Електоральний рейтинг Зеленського з лютого зріс майже на 10%, – КМІС

Якби президента обирали у квітні цього року, Зеленський отимав би 31,4%.

Володимир Зеленський отримав би найвищу електоральну підтримку, якби вибори президента проходили в другій половині квітня. За нього проголосували б 31,4% тих, хто брав би участь у голосуванні та визначився з кандидатом.

Про це свідчить опитування КМІС, проведене 16-22 квітня. На другому місці з підтримкою 18,1 - Петро Порошенко. Третє-п'яте місце діялть Юлія Тимошенко (11,9%), Ігор Смешко (10,4%) та Юрій Бойко (9,6%). Різниця між ними - у межах статистичної похибки.

КМІС проводив опитування методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 16-22 квітня 2021 р. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Згідно з опитуванням КМІС у лютому, Зеленський мав підтримку 22,7%, тож квітневий рейтинг вище майже на 10%. Порошенко мав 18,3, а Юлія Тимошенко - 14,5%.