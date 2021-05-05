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Голова ДПСУ спростував заяви Лукашенка про контрабанду зброї з України і порадив не звертати на них увагу

Білорусь не змогла надати жодного доказу.

Голова ДПСУ спростував заяви Лукашенка про контрабанду зброї з України і порадив не звертати на них увагу
Сергей Дейнеко
Фото: Lb.ua

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко спростував заяви Олександра Лукашенка про постачання зброї з України і порадив не звертати на них увагу.

В інтерв'ю "РБК-Україна" він сказав, що Лукашенко щонайменше тричі за останні два роки говорив, нібито в Білорусь з території України незаконно потрапляє зброя.

"У жодному з випадків ця інформація нічим не була підтверджена. Я офіційно звертався до свого візаві - головного прикордонного уповноваженого Республіки Білорусь, і ніяких пояснень або фактів мені наведено не було. Я вважаю, що взагалі на це не потрібно звертати увагу", - сказав Дейнеко.

Він додав, що охорона кордону з Білоруссю посилена, але загроз на даний момент там немає.

Нагадаємо, що у 2019 році Лукашенко говорив, що Білорусь наглухо закрила кордон з Україною через потік зброї.

Пізніше він називав Україну "форпостом політичних провокацій", а також заявляв про затримання групи терористів, що нібито "тоннами ввозила зброю" в Білорусь через Україну.

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