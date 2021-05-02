Зеленський назвав святкування Великодня вдома проявом турботи й любові і поїхав у Карпати
Зеленський назвав святкування Великодня вдома проявом турботи й любові і поїхав у Карпати
Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку
Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
В МЗС Німеччини відреагували на санкції РФ проти представників Євросоюзу
В МЗС Німеччини відреагували на санкції РФ проти представників Євросоюзу
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
​РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу, - джерела
​РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу, - джерела
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
У Києві п’яний водій "Infiniti" влетів в електроопору, загинула 18-річна пасажирка (оновлено)
У Києві п’яний водій "Infiniti" влетів в електроопору, загинула 18-річна пасажирка (оновлено)
В Індії зафіксували світовий антирекорд щодо кількості хворих на ковід за добу
В Індії зафіксували світовий антирекорд щодо кількості хворих на ковід за добу
ГоловнаПолітика

Уряд закликав наглядову раду "Нафтогазу" допрацювати до завершення конкурсу на посади нових членів

Уряд переконує, що "залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектору".

Уряд закликав наглядову раду "Нафтогазу" допрацювати до завершення конкурсу на посади нових членів
Фото: argumentua.com

Кабінет міністрів запропонував членам наглядової ради "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до моменту обрання нових незалежних членів на конкурсній основі.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі, оприлюдненому опівночі 2 травня.

"Уряд сподівався, що Наглядова рада "Нафтогазу", в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків. Це забезпечить якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК «Нафтогаз України»", - йдеться у повідомленні.

Уряд переконує, що "залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектору".

Нагадаємо, що 30 квітня наглядова Рада НАК "Нафтогаз України" оголосили про свою відставку у повному складі. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року. 

Таке рішення було ухвалено після того, як Кабінет міністрів звільнив на два дні наглядову раду, щоб призначити нового керівника НАК Юрія Вітренка замість Андрія Коболєва.

Раніше LB.ua повідомляло про те, що Наглядова рада "Нафтогазу", яка була відсторонена від процедури, хоча саме в її компетенції зміна керівництва НАК, висловила незгоду з рішенням Кабміну і, можливо, відмовиться від подальшої роботи.

Питання змін в управлінні НАК "Нафтогаз України" буде піднято американською стороною в ході зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і президента України Володимира Зеленського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також