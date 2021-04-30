Тиск влади на підприємства вітчизняного ОПК підриває обороноздатність України, - нардеп Забродський

Тиск на підприємства вітчизняного оборонно-промислового комплексу та преференції іноземним виробникам підривають обороноздатність України, вважає народний депутат (фракція "Європейська солідарність"), генерал-лейтенант Збройних сил України Михайло Забродський.

"Це стосується абсолютно всього. У цю проблему безпосередньо впирається і проблема нестачі боєприпасів. Та сама проблема і з протикорабельним ракетним комплексом "Нептун" та іншими окремими зразками", - заявив Забродський у програмі Юрія Луценка "Прямим текстом" в ефірі "5 каналу", пише "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що зовнішні постачання озброєнь та військової техніки становлять великі ризики, пов'язані, зокрема, із затримкою або відсутністю тих чи інших озброєнь.

"Країна, яка погоджується на системні постачання іноземних зразків озброєнь, має чітко розуміти, що завжди зберігатиметься ця залежність. А, наприклад, в умовах масштабного конфлікту ця залежність може виявитися критичною", - наполягає Забродський.

"Цю політику можна назвати не більше і не менше як політика, яка межує з підривом нашої обороноздатності та навіть з державною зрадою", - вважає він.

Забродський додав, що вітчизняні виробники зазнають тиску з боку влади та силових структур, що негативно впливає на їхню роботу.

"У зв'язку з цим можна згадати недавні події, наприклад, на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському". Ці маски-шоу в стилі найкращих часів президента Януковича щодо вилучення певних документів, необхідних нібито для розслідування неправомірно завищених цін, та інші демонструють чітко ставлення влади саме до вітчизняного виробника", - зазначив нардеп.

Забродський також нагадав, що рішення про виробництво малих броньованих артилерійських катерів та десантно-штурмових катерів ухвалювалося в складних умовах 2016-2017 років, і завод "Кузня на Рибальському" впорався з цим завданням - пілотні проекти цих катерів запущені і наразі триває їх удосконалення до того стану, який вимагає командування Військово-Морських сил та Міністерство оборони України.

"А такими діями влада, по-перше, порушує процес виробництва та подальшого вдосконалення, по-друге, вона ставить у дуже неприємну та навіть складну ситуацію колектив самого заводу. Це пов'язано з вилученням документів і неможливістю відстоювати свої права потім у суді", - пояснив він.