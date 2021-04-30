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Понад 80 тисяч киян отримають виплати до Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги, - Кличко

Місто виділило на ці виплати майже 52 мільйона гривень за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам»

Понад 80 тисяч киян отримають виплати до Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги, - Кличко

Більше 81 500 киян отримають матеріальну допомогу від міської влади з нагоди Дня пам’яті і примирення 8 травня та Дня перемоги 9 травня. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Місто, вже традиційно, надасть окремим категоріям киян щорічну матеріальну допомогу з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року виплати отримають понад 81 500 мешканців столиці. Це - ветерани Другої світової, учасники Антитерористичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та деякі інші категорії громадян. Ми продовжуємо допомагати і надалі будемо підтримувати наших захисників», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що місто виділило на ці виплати майже 52 мільйона гривень за міською програмою «Турбота. Назустріч киянам».

Нагадаємо, до роковин Чорнобильської трагедії понад 48 тисяч киян отримали від столичної влади матеріальну допомогу від 600 до 1000 гривень.

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