Київ виходить з локдауну з 1 травня

Київська міська комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень з 1 травня. Про це на брифінгу повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Захворюваність трохи знизилася, але смертність досі, на жаль, висока", - констатував мер.

Рішення про послаблення, за словами Кличка, також має ухвалити Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

З 1 травня відновлюють роботу ТРЦ, ринки, заклади громадського харчування, спортзали.

"Весь наземний транспорт і метро відновлює роботу в звичайному режимі з дотриманням раніше визначених норм. Але закликаю користуватися транспортом тільки в разі потреби. З 5 травня місто відновлює процес в навчальних закладах, відновлять прийом документів для зарахування дітей в перший клас", - додав Кличко.

Мер додав, що загалом у стаціонарах від ковіду лікуються більше 2800 пацієнтів. Заповненість ліжок - близько 48%, з киснем - на 56% (у березні цей показник перевищував 70%).

25 квітня столиця досягла показників "жовтої" карантинної зони. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу у Києві встановили 23 березня.

Обмеження "жовтої" зони передбачають дозвіл на масові заходи, якщо на одну особу відводять 4 кв. метри площі. Можна ходити в заклади освіти групами більше 20 осіб. Кафе, бари, ресторани зможуть працювати до 24 години. Громадський транспорт працюватиме без спецперепусток.