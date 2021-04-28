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В Україні за добу виявили 9 590 випадків ковіду, щеплено 19 590 людей

441 хворий помер від COVID, понад 20 тисяч українців одужали.

В Україні за добу виявили 9 590 випадків ковіду, щеплено 19 590 людей
Фото: Київрада

У вівторок, 27 квітня, в Україні провели 43 841 ПЛР тестувань і виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

За минулу добу одужало 20 062 людини, госпіталізовано 3 623 особи, виписано з лікарень 5 363 пацієнти, 441 людина померла.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 047 838 хворих на ковід, одужала 1 616 891 особа, 43 391 - померла.

За даними МОЗ, учора 19 590 людей щеплено проти COVID-19. Щеплення проводилось 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 558 716 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 9 осіб.

Станом на 27 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 498 890 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 1 070 випадків/ 1 876 щеплень;
  • Вінницька область – 223 випадки/ 541 щеплення;
  • Волинська область – 356 випадків/ 466 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 584 випадки/ 1 894 щеплення;
  • Донецька область – 811 випадків/ 419 щеплень;
  • Житомирська область – 232 випадки/ 422 щеплення;
  • Закарпатська – 115 випадків/ 570 щеплень;
  • Запорізька область – 485 випадків/ 648 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 102 випадки/ 252 щеплення;
  • Київська область – 384 випадки/ 820 щеплень;
  • Кіровоградська область – 134 випадки/ 92 щеплення;
  • Луганська область – 213 випадків/ 351 щеплення;
  • Львівська область – 530 випадків/ 2 535 щеплень;
  • Миколаївська область – 281 випадок/ 937 щеплень;
  • Одеська область – 522 випадки/ 1 967 щеплень;
  • Полтавська область – 445 випадків/ 1 066 щеплень;
  • Рівненська область – 417 випадків/ 431 щеплення;
  • Сумська область – 267 випадків/ 327 щеплень;
  • Тернопільська область – 206 випадків/ 110 щеплень;
  • Харківська область – 818 випадків/ 1065 щеплень;
  • Херсонська область – 222 випадки/ 424 щеплення;
  • Хмельницька область – 483 випадки/ 813 щеплень;
  • Черкаська область – 445 випадків/ 658 щеплень;
  • Чернівецька область – 129 випадків/ 425 щеплень;
  • Чернігівська область – 116 випадків/ 481 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ вважають, що Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19. Порівняно з позаминулим і минулим тижнем кількість захворілих зменшилась із майже 92 тис до майже 77 тис. осіб. Кількість госпіталізованих зменшилась на 3400 осіб. Також у всіх областях зменшується навантаженість ліжок у лікарнях для хворих на ковід.

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