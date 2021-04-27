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На матчі AFL у Мельбурні зафіксовано постковідний світовий рекорд числа вболівальників

Стадіон "Мельбурн Крікет Граунд" прийняв 78 113 фанатів австралійського футболу в рамках AFL між "Коллінгвудом" і "Ессендоном".

На матчі AFL у Мельбурні зафіксовано постковідний світовий рекорд числа вболівальників

Через тринадцять місяців після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила COVID-19 пандемією, стадіон "Мельбурн Крікет Граунд" прийняв 78 113 фанатів на традиційному матчі австралійського футболу в рамках AFL між "Коллінгвудом" і "Ессендоном" у день АНЗАК, повідомляє championat.com.

Уболівальники в Австралії поки що неохоче відвідують матчі, повертаючись до звичного життя після пандемії коронавірусу, та й суперники в чемпіонаті займають лише 15-те і 16-те місця в турнірній таблиці. Утім стадіон був заповнений на дозволені 85%.

Зазначимо, минулого місяця на крикетному матчі Twenty20 між Індією й Англією в Ахмадабаді число вболівальників перевищило 67 тисяч.

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