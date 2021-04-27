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У гонці NASCAR гонщик дивом уникнув аварії

Даррелл Воллас проявив неабияку майстерність.

У гонці NASCAR гонщик дивом уникнув аварії
Даррелл "Бубба" Уоллас
Фото: 23XI Racing

Під час гонки на десятому етапі чемпіонату NASCAR в Талладезі, штат Алабама (США), стався яскравий епізод, який міг закінчитися трагедією.

Пілот 23XI Racing Даррелл "Бубба" Воллас, мабуть, народився в сорочці.

Гонщик Penske Джоуї Логано йшов у групі лідерів, коли не впорався з керуванням - машину підкинуло, вона перевернулася в повітрі й полетіла просто в авто Волласа.

Пілоту 23XI Racing вдалося дивом уникнути страшної аварії. "Кажу вам, моїм трусам зараз гірше, ніж машині", - прокоментував подію Воллас.

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