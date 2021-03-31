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Уперше за пів століття гонка серії NASCAR пройшла на ґрунтовій трасі

Оригінальне рішення від організаторів "Брістоль-Мотор-Спідвей".

Фото: championat.com

Напередодні відбувся черговий етап серії NASCAR.

Гонка відбулася на трасі "Брістоль-Мотор-Спідвей". При цьому звичний овал був вкритий не асфальтом, а ґрунтом. Зазначимо, що гонка на ґрунті в NASCAR проходила вперше з 1970 року.

Переможцем змагань став Джоуї Логано на "форді".

Другим був Рікі Стенхаус-молодший на "шевроле", а замкнув подіум Денні Хемлін на "тойоті".

Цікаво, що всі сім гонок нинішнього чемпіонату виграли сім різних пілотів.

У загальному заліку серії лідирує Хемлін, який набрав 327 очок. Друге місце займає Логано (269), трійку кращих замикає Мартін Труекс-молодший (247).

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