У європейській відбірній групі Е до Чемпіонату світу-2022 збірна Бельгії провела свій третій поєдинок.

Цього разу суперником підопічних Роберто Мартінеса виступала збірна Білорусі.

Матч завершився цілковитим фіаско українських сусідів. "Червоні дияволи" забили у ворота Олександра Гутора 8 "сухих" м'ячів. Причому, бельгійці рівномірно розподілили свої голи - по 4 на тайм.

Бронзові призери останнього ЧС-2018 далі залишаються лідерами групи, набравши 7 очок.

На 3 очки відстають чехи. По 3 очки - в активі валлійців і білорусів, але ці дві команди зіграли лише по 2 матчі.

Замикає квінтет команда Естонії, яка програла обидва поєдинки.

Highlights матчу Бельгія - Білорусь.