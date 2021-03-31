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Білорусь зганьбилася в матчі відбору на ЧС-2022, пропустивши 8 голів

Поїздку в бельгійський Левен надовго запам'ятають білоруські фани.

Білорусь зганьбилася в матчі відбору на ЧС-2022, пропустивши 8 голів
Збірна Бельгії
Фото: EPA/UPG

У європейській відбірній групі Е до Чемпіонату світу-2022 збірна Бельгії провела свій третій поєдинок.

Цього разу суперником підопічних Роберто Мартінеса виступала збірна Білорусі.

Матч завершився цілковитим фіаско українських сусідів. "Червоні дияволи" забили у ворота Олександра Гутора 8 "сухих" м'ячів. Причому, бельгійці рівномірно розподілили свої голи - по 4 на тайм.

Бронзові призери останнього ЧС-2018 далі залишаються лідерами групи, набравши 7 очок.

На 3 очки відстають чехи. По 3 очки - в активі валлійців і білорусів, але ці дві команди зіграли лише по 2 матчі.

Замикає квінтет команда Естонії, яка програла обидва поєдинки.

Highlights матчу Бельгія - Білорусь.

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