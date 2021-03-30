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Олександра Волкова включено до Залу слави ФІБА

Прославленого українського баскетболіста відзначили в міжнародній федерації.

Фото: ukrbasket.net

Легенда українського баскетболу, чемпіон Олімпіади-1988 у Сеулі в складі збірної СРСР, колишній гравець НБА і експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков потрапив у Зал слави ФІБА, повідомляє Eurohoops.

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оголосила 12 осіб, включених у Зал слави 2020 року. Церемонія відбудеться 18 червня.

Крім Волкова, в список також увійшли:

  • Стів Неш (Канада)
  • Светослав Пешич (Сербія)
  • Ізабелль Ф'ялковські (Франція)
  • Мечислав Лопатка (Польща)
  • Агнес Немет (Угорщина)
  • Парк Шин Джа (Корея)
  • Модестас Паулаускас (Литва)
  • Кенічі Сако (Японія)
  • Юрі Здовц (Словенія)
  • Рубен Маньяно (Аргентина)
  • Тара Ван Дервір (США).
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