Олександра Волкова включено до Залу слави ФІБА

Легенда українського баскетболу, чемпіон Олімпіади-1988 у Сеулі в складі збірної СРСР, колишній гравець НБА і експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков потрапив у Зал слави ФІБА, повідомляє Eurohoops.
Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оголосила 12 осіб, включених у Зал слави 2020 року. Церемонія відбудеться 18 червня.
Крім Волкова, в список також увійшли:
- Стів Неш (Канада)
- Светослав Пешич (Сербія)
- Ізабелль Ф'ялковські (Франція)
- Мечислав Лопатка (Польща)
- Агнес Немет (Угорщина)
- Парк Шин Джа (Корея)
- Модестас Паулаускас (Литва)
- Кенічі Сако (Японія)
- Юрі Здовц (Словенія)
- Рубен Маньяно (Аргентина)
- Тара Ван Дервір (США).