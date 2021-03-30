Олександра Волкова включено до Залу слави ФІБА

Фото: ukrbasket.net

Легенда українського баскетболу, чемпіон Олімпіади-1988 у Сеулі в складі збірної СРСР, колишній гравець НБА і експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков потрапив у Зал слави ФІБА, повідомляє Eurohoops.

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оголосила 12 осіб, включених у Зал слави 2020 року. Церемонія відбудеться 18 червня.

Крім Волкова, в список також увійшли: