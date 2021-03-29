Манчіні встановив черговий рекорд зі збірною Італії

Squadra Azzurra знову не пропустила на виїзді.

Фото: EPA/UPG Роберто Манчіні

Збірна Італії успішно стартувала у відбірковій кампанії до Чемпіонату світу-2022, набравши в двох матчах 100-відсотковий результат.

Зокрема, у другому турі 4-разові чемпіони світу грали в Софії зі збірною Болгарії і здобули комфортну перемогу - 2:0.

Цей матч став для "Скуадри Адзурри" вже шостим виїзним поспіль, в якому команда Роберто Манчіні зіграла "на нуль".

Тим самим був встановлений новий рекорд для національної команди Італії. Попередній рекорд був встановлений в 1972 - 1974 роках, коли командою керував Феруччо Валькареджі.

6 - L'Italia ha registrato la sua striscia più lunga di clean sheet di fila in trasferta nella sua storia (sei), superando il record precedente collezionato con Ferruccio Valcareggi tra il 1972 e il 1974. Invalicabili.#BULITA #BulgariaItalia pic.twitter.com/253dGHdmr1 — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 28, 2021

Також Італія під керівництвом Манчіні продовжила свою безпрограшну серію до 24 матчів. Це третя найдовша безпрограшна серія в історії збірної Італії.

До рекорду збірної під керівництвом Вітторіо Поццо, який був встановлений в 30-х роках минулого століття, команді Манчіні необхідно ще набрати 6 "сухих" матчів.

Нагадаємо, Манчіні очолив збірну в травні 2018 року.