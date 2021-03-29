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Манчіні встановив черговий рекорд зі збірною Італії

Squadra Azzurra знову не пропустила на виїзді.

Роберто Манчіні
Фото: EPA/UPG
Роберто Манчіні

Збірна Італії успішно стартувала у відбірковій кампанії до Чемпіонату світу-2022, набравши в двох матчах 100-відсотковий результат.

Зокрема, у другому турі 4-разові чемпіони світу грали в Софії зі збірною Болгарії і здобули комфортну перемогу - 2:0.

Цей матч став для "Скуадри Адзурри" вже шостим виїзним поспіль, в якому команда Роберто Манчіні зіграла "на нуль".

Тим самим був встановлений новий рекорд для національної команди Італії. Попередній рекорд був встановлений в 1972 - 1974 роках, коли командою керував Феруччо Валькареджі.

Також Італія під керівництвом Манчіні продовжила свою безпрограшну серію до 24 матчів. Це третя найдовша безпрограшна серія в історії збірної Італії.

До рекорду збірної під керівництвом Вітторіо Поццо, який був встановлений в 30-х роках минулого століття, команді Манчіні необхідно ще набрати 6 "сухих" матчів.

Нагадаємо, Манчіні очолив збірну в травні 2018 року.

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