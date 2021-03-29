Миколенко побив антирекорд збірної України, встановлений ще в минулому столітті

Напередодні збірна України в рамках другого туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 в ендшпілі поєдинку проґавила перемогу в протистоянні з фінами - 1:1.

Фатальну помилку, яка призвела до призначення пенальті в наші ворота, допустив Віталій Миколенко.

До того ж захисник "Динамо" за фол на Теему Пуккі був вилучений з поля.

Так Миколенко став наймолодшим "володарем" червоної картки в лавах нашої національної команди. На момент матчу з фінами Віталію виповнився 21 рік і 303 дні, повідомляє sport.ua.

Колишній "рекорд", установлений ще у вересні 1994 року Євгеном Похлебаєвим, він перевершив на 352 дні.