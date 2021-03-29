Напередодні в Гібралтарі на арені Europa Point Sports Complex відбувся вечір професійного боксу, головним івентом якого став бій-реванш між тимчасовим чемпіоном WBC у важкій вазі росіянином Олександром Повєткіним (36-3-1, 25 КО) і британцем Ділліаном Вайтом (28-2, 18 КО).
Бій завершився вже в 4-му раунді. 41-річний "Російський Вітязь" пропустив ряд потужних ударів, вирішальним з яких був лівий хук.
Рефері почав відлік, але кут росіянина викинув на ринг білий рушник.
Вайт завоював пояс тимчасового чемпіона за версією WBC.
DYNAMITE 🧨💥🥊— World Boxing Council (@WBCBoxing) March 27, 2021
📹 @DAZNBoxingpic.twitter.com/Uy8yZn5vgY