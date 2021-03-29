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Вайт нокаутом відправив Повєткіна на пенсію і відібрав титул тимчасового чемпіона WBC у важкій вазі

У Гібралтарі відбувся бій-реванш.

Фото: Twitter

Напередодні в Гібралтарі на арені Europa Point Sports Complex відбувся вечір професійного боксу, головним івентом якого став бій-реванш між тимчасовим чемпіоном WBC у важкій вазі росіянином Олександром Повєткіним (36-3-1, 25 КО) і британцем Ділліаном Вайтом (28-2, 18 КО).

Бій завершився вже в 4-му раунді. 41-річний "Російський Вітязь" пропустив ряд потужних ударів, вирішальним з яких був лівий хук.

Фото: Instagram

Рефері почав відлік, але кут росіянина викинув на ринг білий рушник.

Вайт завоював пояс тимчасового чемпіона за версією WBC.

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