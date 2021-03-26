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В УХЛ зіграли найдовший матч в історії ліги

"Дніпро" переміг "Краматорськ" лише в 3-му овертаймі.

В УХЛ зіграли найдовший матч в історії ліги
Фото: УХЛ

У Херсоні відбувся другий матч чвертьфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги, в якому "Дніпро" приймав "Краматорськ".

В основний час команди обмінялися шайбами (1:1) і перевели гру в овертайм.

Оборона перевершувала напад протягом перших двох овертаймів, тим самим команди встановили рекорд тривалості матчу в УХЛ.

Перервати "суху" серію вдалося лише на 113-й хвилині - форвард господарів Рузаль Галєєв відзначився дальнім кидком від синьої лінії в більшості.

Рахунок у серії до двох перемог став 1:1, а вирішальна гра між цими командами відбудеться в Краматорську завтра.

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