"Дніпро" переміг "Краматорськ" лише в 3-му овертаймі.

У Херсоні відбувся другий матч чвертьфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги, в якому "Дніпро" приймав "Краматорськ".

В основний час команди обмінялися шайбами (1:1) і перевели гру в овертайм.

Оборона перевершувала напад протягом перших двох овертаймів, тим самим команди встановили рекорд тривалості матчу в УХЛ.

Перервати "суху" серію вдалося лише на 113-й хвилині - форвард господарів Рузаль Галєєв відзначився дальнім кидком від синьої лінії в більшості.

Рахунок у серії до двох перемог став 1:1, а вирішальна гра між цими командами відбудеться в Краматорську завтра.