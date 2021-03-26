Національна збірна з футболу побачить емоції вболівальників на матчі Україна - Фінляндія

Побачити відео з підтримкою вболівальників можна буде в неділю 28 березня на офіційних сторінках Української асоціації футболу та компанії «Епіцентр».

Попри заборону на відвідування стадіонів через посилені протиепідеміологічні заходи, збірна України з футболу отримає підтримку вболівальників.

Для цього запущено онлайн-флешмоб серед фанів у соціальних мережах. Протягом тижня вболівальники знімали коротке відео, в якому передавали збірній свої побажання перемоги та зазначали організаторів флешмобу. Незабутні емоції вболівальників зберуть у єдиний відеоролик та покажуть футболістам перед грою на великому екрані стадіону «Олімпійський» 28 березня перед матчем із Фінляндією.

Серед фанатських відео випадковим чином оберуть тих, хто отримає десять футболок із підписами гравців збірної. Гравці запишуть відеозвернення, в якому передадуть вітання переможцям.

До флешмобу вже долучилися відомі телевізійні ведучі, блогери, футбольні коментатори, а також торгові центри «Епіцентр» по всій країні.

Збірна отримала привітання та побажання перемоги навіть від наших полярників з української антарктичної станції ім. Академіка Вернадського: «Хлопці, всією душею й тілом ми вболіваємо за вас. Антарктика з вами, весь світ з вами. Разом до кінця, до перемоги!».

«Ми знаємо, що вболівальники — це 12-й гравець на полі, тому футболістам завжди легше грати на рідній землі. Ми прагнемо підтримати національну збірну в умовах пустуючих трибун і передати їм дух справжнього єднання з вболівальниками. Відверті емоції українців, які ми покажемо нашим гравцям перед матчем, подарують потужний заряд енергії і віру в перемогу», — вважають організатори челенджу компанія «Епіцентр», яка є титульним спонсором збірної, та Українська асоціація футболу».

Побачити відео з підтримкою вболівальників можна буде в неділю 28 березня на офіційних сторінках Української асоціації футболу та компанії «Епіцентр». На сторінці титульного спонсора також буде розміщене відео з переможцями флешмобу.

Нагадаємо, 2 вересня 2019 року група компаній «Епіцентр К» підписала договір з Українською асоціацією футболу, ставши титульним спонсором Національної збірної України. Подія стала органічним відображенням багаторічного партнерства з УАФ та особливої уваги і любові компанії «Епіцентр» до футболу. Мета компанії — популяризувати та розвивати український футбол і здоровий спосіб життя серед українців.