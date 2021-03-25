Фото: Xinhua/Legion Media

Факел олімпійського вогню Ігор-2020 у Токіо погас у перший же день естафети, що стартувала з японської префектури Фукусіма, повідомляє Associated Press.

При цьому наголошується, що вогонь знову запалили за допомогою резервної лампади - і церемонія продовжилася.

Tokyo Olympic Torch Relay kicked-off in Fukushima, Japan.



It will travel through all of the country’s 47 prefectures over next 121 days before arriving in Tokyo for the Olympic Games Opening Ceremony on July 23.



📷: @Tokyo2020#Tokyo2020 #HopeLightsOurWay #OlympicTorchRelay pic.twitter.com/uMxnCqUhRB — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) March 25, 2021

Сьогодні члени японської збірної з жіночого футболу на території тренувального центру J-Village запалили олімпійський факел вогнем, доставленим із Греції.

Під час 121-денної естафети близько 10 тисяч бігунів пронесуть факел по всіх 47 префектурах Японії до Токіо, в тому числі віддалених островах. При цьому на першому відрізку не буде глядачів, щоб уникнути скупчення людей.

Нагадаємо, відкриття Олімпійських ігор відбудеться 23 липня.