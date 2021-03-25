Факел олімпійського вогню Ігор-2020 у Токіо погас у перший же день естафети, що стартувала з японської префектури Фукусіма, повідомляє Associated Press.
При цьому наголошується, що вогонь знову запалили за допомогою резервної лампади - і церемонія продовжилася.
Tokyo Olympic Torch Relay kicked-off in Fukushima, Japan.— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) March 25, 2021
It will travel through all of the country’s 47 prefectures over next 121 days before arriving in Tokyo for the Olympic Games Opening Ceremony on July 23.
📷: @Tokyo2020#Tokyo2020 #HopeLightsOurWay #OlympicTorchRelay pic.twitter.com/uMxnCqUhRB
Сьогодні члени японської збірної з жіночого футболу на території тренувального центру J-Village запалили олімпійський факел вогнем, доставленим із Греції.
Під час 121-денної естафети близько 10 тисяч бігунів пронесуть факел по всіх 47 префектурах Японії до Токіо, в тому числі віддалених островах. При цьому на першому відрізку не буде глядачів, щоб уникнути скупчення людей.
Нагадаємо, відкриття Олімпійських ігор відбудеться 23 липня.