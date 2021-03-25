Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
На Одещині померла військова, що страждала на гіпертонічну хворобу
На Одещині померла військова, що страждала на гіпертонічну хворобу
Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу
Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу
ГоловнаСпорт

Факел олімпійського вогню погас у перший же день естафети по Японії

Вогонь знову запалили за допомогою резервної лампади.

Фото: Xinhua/Legion Media

Факел олімпійського вогню Ігор-2020 у Токіо погас у перший же день естафети, що стартувала з японської префектури Фукусіма, повідомляє Associated Press.

При цьому наголошується, що вогонь знову запалили за допомогою резервної лампади - і церемонія продовжилася.

Сьогодні члени японської збірної з жіночого футболу на території тренувального центру J-Village запалили олімпійський факел вогнем, доставленим із Греції.

Під час 121-денної естафети близько 10 тисяч бігунів пронесуть факел по всіх 47 префектурах Японії до Токіо, в тому числі віддалених островах. При цьому на першому відрізку не буде глядачів, щоб уникнути скупчення людей.

Нагадаємо, відкриття Олімпійських ігор відбудеться 23 липня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також