У європейській відбірній групі В до Чемпіонату світу-2022, крім матчу Іспанія - Греція, був зіграний ще один. У Стокгольмі шведи приймали збірну Грузії і досить несподівано наразилися на запеклий опір.
Результат протистояння вирішив єдиний влучний удар Віктора Классона на 35-й хвилині - 1:0.
Відзначимо, що гольова передача була на рахунку Златана Ібрагімовича.
Так Златан став найстаршим гравцем в історії збірної Швеції.
У матчі проти Грузії форвард "Мілана" вийшов на поле у віці 39 років і 173 днів, на рік і 114 днів побивши рекорд Томаса Равеллі.
👴 - @Ibra_official (39y-173d) surpasses Thomas Ravelli (38y-59d) as oldest player to represent Sweden. #SWEGEO #WorldCupQualifiers— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 25, 2021
"Карл XVII Густав", - підписав своє фото Ібрагімович.
Додамо, поєдинок з Грузією став для Ібрагімовича першим за "Тре крунур" з літа 2016 року. Усього за головну команду країни він забив 62 голи в 116 матчах.