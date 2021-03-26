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Ібрагімович установив рекорд збірної Швеції і охрестив себе новим королем Швеції Карлом XVII Густавом

Златан став найстаршим гравцем в історії футбольної "Тре крунур".

Ібрагімович установив рекорд збірної Швеції і охрестив себе новим королем Швеції Карлом XVII Густавом
Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG

У європейській відбірній групі В до Чемпіонату світу-2022, крім матчу Іспанія - Греція, був зіграний ще один. У Стокгольмі шведи приймали збірну Грузії і досить несподівано наразилися на запеклий опір.

Результат протистояння вирішив єдиний влучний удар Віктора Классона на 35-й хвилині - 1:0.

Відзначимо, що гольова передача була на рахунку Златана Ібрагімовича.

Так Златан став найстаршим гравцем в історії збірної Швеції.

У матчі проти Грузії форвард "Мілана" вийшов на поле у віці 39 років і 173 днів, на рік і 114 днів побивши рекорд Томаса Равеллі.

Після гри форвард самокритично назвав себе новим королем Швеції.

"Карл XVII Густав", - підписав своє фото Ібрагімович.

Нагадаємо, Карл XVI Густав - король Швеції з 15 вересня 1973 року.

Додамо, поєдинок з Грузією став для Ібрагімовича першим за "Тре крунур" з літа 2016 року. Усього за головну команду країни він забив 62 голи в 116 матчах.

Огляд матчу Швеція - Грузія.

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