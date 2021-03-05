І завоював місце в півфіналі плей-оф.

Напередодні "Кременчук", який був єдиним конкурентом "Донбасу" в битві за перше місце регулярного сезону УХЛ, програв "Маріуполю" - 4:5. Причому "Кременчук" вигравав протягом зустрічі - 4:1.

"Кременчуку" залишилося провести в чемпіонаті 4 матчі, а відрив від "Донбасу" становить 8 очок. Навіть за однакового числа очок у "Донбасу" буде перевага через кількість особистих зустрічей.

Отже, донецький клуб достроково завоював "золото" чемпіонату.

Крім того, перемога в першості дала право відразу здобути місце в півфіналі плей-оф.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Донбас" поступився "Кременчуку" у фіналі плей-оф.