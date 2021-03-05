Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович і головний тренер "Болоньї" Синиша Михайлович на третій день фестивалю в Сан-Ремо вийшли на сцену і в позаконкурсній програмі виконали пісню Io vagabondo ("Я волоцюга") італійського гурту I Nomadi.
Зазначимо, що Златан тримався на сцені дуже стримано і скромно.
Раніше 39-річний швед розповів, що потрапив у затор дорогою в Сан-Ремо і вирішив зупинити мотоцикліста, який виявився вболівальником "Мілана", щоб подолати решту 60 км.
Фестиваль у Сан-Ремо проходить з 2 по 6 березня.
Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌— RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021
Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂
Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf