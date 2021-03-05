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Зірковий дует Ібрагімович-Михайлович заспівав на музичному фестивалі в Сан-Ремо

Златан добирався в Лігурію зі складнощами.

Фото: Twitter

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович і головний тренер "Болоньї" Синиша Михайлович на третій день фестивалю в Сан-Ремо вийшли на сцену і в позаконкурсній програмі виконали пісню Io vagabondo ("Я волоцюга") італійського гурту I Nomadi.

Зазначимо, що Златан тримався на сцені дуже стримано і скромно.

Раніше 39-річний швед розповів, що потрапив у затор дорогою в Сан-Ремо і вирішив зупинити мотоцикліста, який виявився вболівальником "Мілана", щоб подолати решту 60 км.

Фестиваль у Сан-Ремо проходить з 2 по 6 березня.

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