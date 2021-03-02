Ібрагімович пропустить матч Ліги Європи проти своєї колишньої команди - "Манчестера Юнайтед"

Форвард "Мілана" Златан Ібрагімович ушкодив м'язи стегна в переможному матчі 24-го туру Серії А проти "Роми" (2:1). У поєдинку на "Стадіо Олімпіко" 39-річного шведа замінили на 56-й хвилині.

За прогнозами лікарів, Ібрагімович пропустить як мінімум 10 днів, повідомляє Football-Italia.

Це означає, що він точно не зіграє в чемпіонаті Італії проти "Удінезе" (3 березня) і "Верони" (7 березня), а також в 1/8 фіналу Ліги Європи проти свого колишнього клубу - "Манчестера Юнайтед".

Під питанням і участь Ібрагімовича в матчі Серії А проти "Наполі".

Нагадаємо, Златан захищав кольори МЮ з 2016 по 2018 рік. У складі "червоних дияволів" Ібра виграв Лігу Європи, Кубок Англійської футбольної ліги і Суперкубок Англії.

У нинішньому сезоні на рахунку Ібрагімовича 16 голів і 2 асисти у 21 матчі за "Мілан" у всіх турнірах.