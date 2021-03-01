Фото: ФК "Легія" Артем Шабанов

Захисник "Динамо" Артем Шабанов, відданий до кінця сезону в оренду в "Легію", увійшов до символічної збірної 19-го туру чемпіонату Польщі, повідомляється в Instagram Вищої ліги. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PKO Bank Polski Ekstraklasa (@ekstraklasa_official)

28-річний українець відіграв свій перший повний матч за варшавський клуб і допоміг своїй команді здобути виїзну перемогу над "Гурником" - 2:1.

Нагадаємо, крім Шабанова, "Легія" також орендувала у "Динамо" нападника Назарія Русина. Форвард за нову команду поки не дебютував.

Після 19 турів "Легія" лідирує в Екстракласі. У наступному матчі команда Шабанова та Русина зіграє зі "Шльонском".