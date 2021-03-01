Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
Двоє співробітників посольства України в Польщі попалися на контрабанді (оновлено)
У Дніпрі натовп молодих людей стріляв у підприємця та його дружину, серед затриманих син відомого бізнесмена, - ЗМІ
У Дніпрі натовп молодих людей стріляв у підприємця та його дружину, серед затриманих син відомого бізнесмена, - ЗМІ
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
У пункті пропуску "Ягодин" затримали вантажівку з валютою та золотом
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Житомирська область з 3 березня переходить до "червоної" зони (оновлено)
Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі" (оновлено)
Луценко вестиме політичне шоу на "5 каналі" (оновлено)
Від завтра зростуть пенсії для 8 мільйонів українців
Від завтра зростуть пенсії для 8 мільйонів українців
Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
Український борщ потрапив у трійку найкращих супів світу
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
Ексначальника ГУР Бурбу виселили із Конча-Заспи та позбавили охорони, - Бутусов
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
Дубінський потрапив у ДТП біля Стрия
ГоловнаСпорт

У першому ж матчі за "Легію" гравець "Динамо" потрапив до збірної туру чемпіонату Польщі

Артем Шабанов був відзначений польськими експертами.

Артем Шабанов
Фото: ФК "Легія"
Артем Шабанов

Захисник "Динамо" Артем Шабанов, відданий до кінця сезону в оренду в "Легію", увійшов до символічної збірної 19-го туру чемпіонату Польщі, повідомляється в Instagram Вищої ліги.

28-річний українець відіграв свій перший повний матч за варшавський клуб і допоміг своїй команді здобути виїзну перемогу над "Гурником" - 2:1.

Нагадаємо, крім Шабанова, "Легія" також орендувала у "Динамо" нападника Назарія Русина. Форвард за нову команду поки не дебютував.

Після 19 турів "Легія" лідирує в Екстракласі. У наступному матчі команда Шабанова та Русина зіграє зі "Шльонском".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також