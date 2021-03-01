Джокович повторив "вічний" рекорд Федерера

Серб Новак Джокович проводить свою 310 тиждень в статусі першої ракетки світу, інформує офіційний сайт АТР. Він повторив рекорд швейцарця Роджера Федерера.

Вже на наступному тижні завдяки своєму відриву за рейтинговими очками (12030) Джокович стане абсолютним рекордсменом за цим показником (311 тижнів).

Відзначимо, що слідом за сербом і швейцарцем за кількістю тижнів на чолі рейтингу ATP йдуть американці Піт Сампрас (286), Іван Лендл (270) і Джиммі Коннорс (268).

У лютому Джокович переміг Данила Медведєва в фіналі Australian Open і став 9-разовим чемпіоном турніру.