Фото: EPA/UPG Новак Джокович

Перша ракетка світу Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У фінальному матчі серб не залишив шансів росіянинові Данилу Медведєву (№4 АТР) - 7:5, 6:2, 6:2.

Рівна боротьба протікала лише в першому сеті, до рахунку 5:5. А потім Новак по черзі взяв свою подачу і зробив брейк.

Ці обставини деморалізували Медведєва і в наступних партіях боротьба виникала лише епізодично.

Для Джоковича це був дев'ятий фінал Australian Open, і у всіх він здобув перемоги. Тепер у Новака 18 титулів "Великого шолома", більше тільки у Роджера Федерера і Рафаеля Надаля (по 20).

У свою чергу, у росіянина перервалася блискуча переможна серія, яка з жовтня минулого року налічувала 20 матчів.

В очних зустрічах також перемагає серб: 5-3.

Highlights матчу Джокович - Медведєв.