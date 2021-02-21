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Джокович "виніс" росіянина Медведєва і в 9-й раз виграв Australian Open

Боротьби в фіналі не вийшло.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

Перша ракетка світу Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У фінальному матчі серб не залишив шансів росіянинові Данилу Медведєву (№4 АТР) - 7:5, 6:2, 6:2.

Рівна боротьба протікала лише в першому сеті, до рахунку 5:5. А потім Новак по черзі взяв свою подачу і зробив брейк.

Ці обставини деморалізували Медведєва і в наступних партіях боротьба виникала лише епізодично.

Для Джоковича це був дев'ятий фінал Australian Open, і у всіх він здобув перемоги. Тепер у Новака 18 титулів "Великого шолома", більше тільки у Роджера Федерера і Рафаеля Надаля (по 20).

У свою чергу, у росіянина перервалася блискуча переможна серія, яка з жовтня минулого року налічувала 20 матчів.

В очних зустрічах також перемагає серб: 5-3.

Highlights матчу Джокович - Медведєв.

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