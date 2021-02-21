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Мексиканець Вальдес найяскравіше вирубив Берчельта і відібрав у нього пояс чемпіона WBC в першій легкій вазі

Боксери подарували глядачам першокласне шоу.

Фото: Top Rank Boxing
У головному поєдинку вечора на арені The Bubble в MGM Grand у Лас-Вегасі (США) відбувся бій за звання чемпіона WBC в першій легкій вазі, в якому діючий, на той момент, чемпіон Мігель Берчельт (37-1, 33 KO) зустрівся з претендентом на титул Оскаром Вальдесом (28-0, 22 KO).

Бій двох мексиканців протікав в яскравому стилі.

У перших раундах ініціативою заволодів Вальдес, якому в 4-му раунді вдалося послати Берчельта, здавалося, в нокаут. Але чемпіона виручив гонг на перерву.

Після цього раунду Берельт зумів повернутися в бій і навіть заволодіти деякою перевагою. Однак ближче до заключних раундів ініціативу знову захопив претендент.

У дев'ятому раунді Берчельт знову побував в нокдауні, а вже в десятому трапилася найяскравіша розв'язка, коли Вальдес рубонув Мігеля аперкотом, після чого вже колишній чемпіон безпорадно впав на канвас.

Вальдес став новим чемпіоном WBC першої легкої ваги.

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