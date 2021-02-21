Бій двох мексиканців протікав в яскравому стилі.
У перших раундах ініціативою заволодів Вальдес, якому в 4-му раунді вдалося послати Берчельта, здавалося, в нокаут. Але чемпіона виручив гонг на перерву.
Після цього раунду Берельт зумів повернутися в бій і навіть заволодіти деякою перевагою. Однак ближче до заключних раундів ініціативу знову захопив претендент.
У дев'ятому раунді Берчельт знову побував в нокдауні, а вже в десятому трапилася найяскравіша розв'язка, коли Вальдес рубонув Мігеля аперкотом, після чого вже колишній чемпіон безпорадно впав на канвас.
Вальдес став новим чемпіоном WBC першої легкої ваги.
.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! 🇲🇽👑#BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm