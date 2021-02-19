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У Лізі Європи зафіксовано найрезультативніший день плей-офф в історії турніру

Одного м'яча не вистачило до шести десятків.

&quot;Шахтар&quot;
Фото: EPA/UPG
"Шахтар"

Напередодні відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Відзначимо, команди після зимової паузи потрудилися на славу - всього було забито 59 голів. це найрезультативніший ігровий день стадії плей-офф з моменту перейменування турніру в 2009 році.

Найрезультативніші матчі були зіграні в Берні і Антверпені, де "Янг Бойз" обіграв "Байєр", а "Антверпен" поступився "Глазго Рейнджерс" відповідно, з однаковим рахунком 4:3.

Відзначимо, до рекордного досягнення руку доклали і два українські гранди: "Динамо" зіграло внічию з "Брюгге" (1:1), а "Шахтар" переміг "Маккабі" (2:0).

Подивитися всі 59 голів четверга - на офіційному сайті УЄФА.

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