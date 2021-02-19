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"Маккабі" – "Шахтар" – 0:2, як це було, фото- й відеоогляди матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Перемога на класі.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
31 хвилина, Алан Патрік - 0:1
Фото: EPA/UPG
31 хвилина, Алан Патрік - 0:1
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
90+3 хвилина, Тете - 0:2
Фото: EPA/UPG
90+3 хвилина, Тете - 0:2
Фото: EPA/UPG

Огляд матчу "Маккабі" - "Шахтар".

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