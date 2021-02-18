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"Динамо" - "Брюгге" - 1:1, як це було (фотозвіт)

Матч-відповідь через тиждень.

Відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Брюгге - 1:1.

"Динамо"
Фото: EPA/UPG
"Динамо"
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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