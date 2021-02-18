Головна — Спорт — 18 лютого 2021, 22:03 "Динамо" - "Брюгге" - 1:1, як це було (фотозвіт) Матч-відповідь через тиждень. Facebook Twitter Відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Брюгге - 1:1. Фото: EPA/UPG "Динамо" Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram Темы: ФК Динамо Київ , ФК "Брюгге", Ліга Європи Facebook Twitter