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"Манчестер Сіті" побив рекорд "Манчестера Юнайтед" в чемпіонатах Англії

"Містяни" на всіх вітрилах мчать до свого 7-го чемпіонства.

&quot;Манчестер Сіті&quot;
Фото: EPA/UPG
"Манчестер Сіті"

В рамках пропущеного матчу 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Манчестер Сіті" зустрічався в Ліверпулі з "Евертоном" і здобув чергову перемогу - 3:1.

З початку 2021 року "містяни" провели в чемпіонаті Англії 10 поєдинків, в яких здобули 10 перемог. Це найдовша переможна серія з початку календарного року в історії Англії.

Раніше з дев'яти перемог поспіль починали календарний рік "Манчестер Юнайтед" (2009) і "Болтон" (1906).

Додамо, що цей поєдинок на "Гудісон Парк" став 17-м поспіль переможним для "МанСіті" у всіх турнірах.

Таким чином, підопічні Хосепа Гвардіоли продовжили свою ж рекордну серію для всіх клубів вищого англійського дивізіону.

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