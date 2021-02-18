"Містяни" на всіх вітрилах мчать до свого 7-го чемпіонства.

Фото: EPA/UPG "Манчестер Сіті"

В рамках пропущеного матчу 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги лідер чемпіонату "Манчестер Сіті" зустрічався в Ліверпулі з "Евертоном" і здобув чергову перемогу - 3:1.

З початку 2021 року "містяни" провели в чемпіонаті Англії 10 поєдинків, в яких здобули 10 перемог. Це найдовша переможна серія з початку календарного року в історії Англії.

10 - Manchester City have won their first 10 top-flight matches in 2021, the longest ever winning run by a team from the start of a calendar year in top-flight history. Juggernaut. pic.twitter.com/PYm8XbCD2O — OptaJoe (@OptaJoe) February 17, 2021

Раніше з дев'яти перемог поспіль починали календарний рік "Манчестер Юнайтед" (2009) і "Болтон" (1906).

Додамо, що цей поєдинок на "Гудісон Парк" став 17-м поспіль переможним для "МанСіті" у всіх турнірах.

Таким чином, підопічні Хосепа Гвардіоли продовжили свою ж рекордну серію для всіх клубів вищого англійського дивізіону.